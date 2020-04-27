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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Аргентины по футболу завершат досрочно из-за коронавируса

Решение должен во вторник подтвердить исполком национальной федерации футбола

ТАСС, 27 апреля. Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) досрочно завершит чемпионат страны. Об этом заявил президент AFA Клаудио Тапиа, чей комментарий приводит портал El Universo.

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"Мы собираемся завершить турнир", - сказал Тапиа, отметив, что окончательное решение будет принято во вторник на заседании исполкома AFA.

Также глава AFA сообщил, что по окончании сезона не будет обмена командами между лигами. "Вопрос продвижения в высшие лиги должен определяться на футбольном поле. Когда дадут гарантии того, что риск заражения сведен к минимуму, мы снова сыграем, но в приоритете здоровье людей", - отметил Тапиа.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице первое место занимал клуб "Бока Хуниорс", набрав в 23 матчах 48 очков, вторым шел "Ривер Плейт" (47), третьим - "Велес Сарсфилд" (39).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Аргентине более 3,8 тыс. человек заразились коронавирусом, свыше 190 умерли.

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