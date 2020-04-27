Чемпионат Аргентины по футболу завершат досрочно из-за коронавируса

"Мы собираемся завершить турнир", - сказал Тапиа, отметив, что окончательное решение будет принято во вторник на заседании исполкома AFA.

Также глава AFA сообщил, что по окончании сезона не будет обмена командами между лигами. "Вопрос продвижения в высшие лиги должен определяться на футбольном поле. Когда дадут гарантии того, что риск заражения сведен к минимуму, мы снова сыграем, но в приоритете здоровье людей", - отметил Тапиа.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице первое место занимал клуб "Бока Хуниорс", набрав в 23 матчах 48 очков, вторым шел "Ривер Плейт" (47), третьим - "Велес Сарсфилд" (39).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Аргентине более 3,8 тыс. человек заразились коронавирусом, свыше 190 умерли.