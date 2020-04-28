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НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Макдоно уволен с поста президента "Чикаго"

Функционер занимал должность с 2007 года
Джон Макдоно AP Photo/Joe Raymond
Описание
Джон Макдоно
© AP Photo/Joe Raymond

ТАСС, 28 апреля. Американский функционер Джон Макдоно, выигравший в качестве президента клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" три Кубка Стэнли, уволен со своего поста. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Причиной увольнения 66-летнего специалиста стало желание владельца "Чикаго" Рокки Виртца вернуть клуб в число лучших в НХЛ. Команда не выходила в плей-офф в течение двух сезонов, также она дважды не смогла преодолеть первый раунд за последние четыре года. Временно исполнять обязанности Макдоно будет вице-президент команды Дэниел Виртц.

"Каким бы трудным это решение ни было, мы считаем, что оно правильное и благоприятно повлияет на будущее клуба. Для успешной работы организации, как на льду, так и вне его, требуется новый подход", - сказал Рокки Виртц.

Макдоно занял пост президента "Чикаго" в 2007 году, а в 2011 году начал также исполнять обязанности генерального директора. За время его работы клуб трижды завоевал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Организация стала лучшей среди всех профессиональных команд в Чикаго, а также поднялась со 118-го на 16-е место в рейтинге ESPN, куда входят представители североамериканских спортивных лиг. Аншлаги на домашних матчах команды были зафиксированы 531 раз.

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