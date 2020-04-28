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Перенос Олимпиады в Японии

Глава Федерации фехтования РФ: делать прогнозы по возможной отмене ОИ сейчас бессмысленно

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявил, что Игры придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Строить прогнозы по поводу возможной отмены Олимпийских игр в Токио сейчас совершенно бессмысленно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в интервью еженедельнику "Никкан спорт" заявил, что летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса.

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"Это заявление главы оргкомитета, а не заявление МОК. Прежде всего мы должны ориентироваться на решение МОК и ждать информации от него. В принципе и до этого вопрос обсуждался - на какой год переносить Игры, на 2021-й или 2022-й. Но всем казалось, что пандемия не будет так широко распространяться, однако ситуация достаточно тревожная, возможна и вторая волна осенью-зимой, и все имеет под собой определенные обоснования", - сказал Михайлов.

"МОК будет принимать решение на основании эпидемиологической обстановки. Если Игры пройдут в 2021 году, то практически все, кто туда отобрался, смогут участвовать в Олимпиаде. Но если через два года? В спорте много возрастных спортсменов, и для них это будет действительно крахом надежд, все зависит от того, как мы справимся с пандемией, и строить прогнозы сейчас совершенно бессмысленно", - добавил он.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

Теги
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