Газон на "Ростов-Арене" обновили после передачи стадиона в собственность региона

9 марта на "Ростов-Арене" состоялся матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Ростовом" и ЦСКА (3:2). По словам тренера ростовского клуба Валерия Карпина, состояние поля было катастрофичным. Позже министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил ТАСС, что причиной плохого состояния поля стало некачественное обслуживание стадиона компанией "Спорт-Ин" последние полгода.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Футбольный газон на стадионе "Ростов-Арена", вопросы о состоянии которого возникли после матча между "Ростовом" и ЦСКА, обновили и привели в надлежащее состояние. Как во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона, из-за переноса матчей удалось сэкономить почти половину предусмотренных средств.

"На "Ростов-Арене" завершилась реновация поля, и стадион готов к приему игр чемпионата любого уровня. Восстановительные работы начались чуть больше месяца назад, 16 марта, сразу на следующий день после матча 22-го тура чемпионата страны между "Ростовом" и "Локомотивом", - говорится в сообщении.

Как уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, необходимость обновления газона стала очевидна после передачи стадиона из федеральной собственности в региональную. "Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года, - привели в пресс-службе слова Гуськова. - Первые игры показали, что корневая система молодой травы не выдерживает интенсивной нагрузки, верхний пласт газона был полностью снят - это около 380 тонн органических остатков, которые задерживали необходимую влагу для укоренения травы. Этот слой снят поэтапно, после чего было засеяно пять видов трав".

По словам первого замглавы региона, обновление поля - это запланированная процедура, так как по истечении 2-3 лет гибридные поля нуждаются в реновации. Уточняется, что на реновацию было потрачено 1,6 млн рублей вместо предусмотренных 3 млн рублей, сэкономить удалось из-за того, что планы по уходу за новым газоном скорректированы и нацелены на долгосрочный качественный эффект после переноса матчей премьер-лиги из-за коронавируса.

"В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона, я, как и все болельщики, соскучился по футболу и нашей "Ростов-Арене" - одной из лучших в стране", - заключил Гуськов.

Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. Определена управляющая организация - ГАУ РО "Ростов-2018", подведомственная Минспорту Ростовской области.