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Зимние олимпийские виды спорта

Стал известен календарь Кубка мира по конькобежному спорту на следующие два сезона

Следующий сезон пройдет с 13 ноября по 7 марта 2021 года, всего будет пять этапов и финал, состязания состоятся в Польше, Норвегии, США, Канаде, Китае и Нидерландах

ТАСС, 28 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание Кубка мира по конькобежному спорту на два следующих сезона (2020/21, 2021/22). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Следующий сезон пройдет с 13 ноября по 7 марта 2021 года, всего будет пять этапов и финал, состязания состоятся в Польше, Норвегии, США, Канаде, Китае и Нидерландах. В сезоне-2021/22 будет четыре этапа и финал, турнир пройдет с 12 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года. Соревнования в том сезоне не примет Китай. Отмечается, что все этапы, кроме финала, будут отборочными соревнованиями к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В прошлом сезон Кубка мира в зачете командных гонок преследования мужская сборная России заняла первое место. В зачете на дистанции 500 м вторые места заняли Ангелина Голикова и Виктор Муштаков. Данила Семериков стал вторым в зачете длинных дистанций. Женские команды России заняли вторые места в зачетах командного спринта и командных гонок преследования, третье место в активе Ольги Фаткулиной в зачетах дистанций 500 м и 1000 м, а также Евгении Лаленковой (1500 м).

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Зимние олимпийские виды спорта
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