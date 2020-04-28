Стал известен календарь Кубка мира по конькобежному спорту на следующие два сезона

ТАСС, 28 апреля. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание Кубка мира по конькобежному спорту на два следующих сезона (2020/21, 2021/22). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Следующий сезон пройдет с 13 ноября по 7 марта 2021 года, всего будет пять этапов и финал, состязания состоятся в Польше, Норвегии, США, Канаде, Китае и Нидерландах. В сезоне-2021/22 будет четыре этапа и финал, турнир пройдет с 12 ноября 2021 года по 13 марта 2022 года. Соревнования в том сезоне не примет Китай. Отмечается, что все этапы, кроме финала, будут отборочными соревнованиями к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В прошлом сезон Кубка мира в зачете командных гонок преследования мужская сборная России заняла первое место. В зачете на дистанции 500 м вторые места заняли Ангелина Голикова и Виктор Муштаков. Данила Семериков стал вторым в зачете длинных дистанций. Женские команды России заняли вторые места в зачетах командного спринта и командных гонок преследования, третье место в активе Ольги Фаткулиной в зачетах дистанций 500 м и 1000 м, а также Евгении Лаленковой (1500 м).