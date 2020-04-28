СМИ: ФИФА может запретить плевки во время матчей

ТАСС, 28 апреля. Плевки на поле во время футбольных матчей могут быть запрещены. Об этом сообщил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге, чей комментарий приводит газета Daily Mail.
Отмечается, что за плевок судья может показать футболисту желтую карточку. Такое решение может быть принято в связи с тем, что коронавирусная инфекция хорошо передается через слюну.
"Когда мы снова начнем играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать желтые карточки. Плевок - это хороший способ распространения вируса", - сказал Д'Хоге.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.