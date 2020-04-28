Четыре клуба ПФЛ проходят лицензирование для участия в ФНЛ

ТАСС, 28 апреля. Четыре клуба из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) проходят процесс лицензирования для участия в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в эфире телеканала " Матч ТВ " сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены до 31 мая. Клубы ФНЛ до приостановки первенства сыграли 27 матчей. До конца сезона им осталось провести 11 туров.

"Если говорить о дополнении ФНЛ из ПФЛ, надо в первую очередь дождаться итогов лицензирования. Хочу проинформировать, что сейчас четыре клуба из ПФЛ проходят лицензирование, и есть еще много желающих, которые, как ни странно в этой тяжелой ситуации, пусть и пока неофициально, но изъявляют желание в следующем году выступить в ФНЛ, если команд будет не хватать", - сказал Ефремов.

Также он отметил, что подавляющее большинство клубов ФНЛ считают, что доиграть текущий сезон невозможно.