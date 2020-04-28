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Футбол во Франции

Суд в Швейцарии в сентябре рассмотрит иск к владельцу ПСЖ по делу о коррупции

Нассер аль-Хелаифи и Жерома Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц

ТАСС, 28 апреля. Швейцарский суд назначил дату рассмотрения иска против президента французского футбольного клуба ПСЖ и медиахолдинга beIN Media Group Нассера аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке. Об этом сообщает AFP.

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Судебное слушание состоится 14 сентября. Помимо Вальке и аль-Хелаифи, перед судом предстанет еще один фигурант, имя которого не называется.

Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. По данным следствия, аль-Хелаифи дал Вальке взятку за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Позднее AFP сообщило со ссылкой на заявление полиции, что аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа.

Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, 9 января 2018 года был снят со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет.

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Франция
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