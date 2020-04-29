Малыш из Лас-Вегаса. Топ-7 матчей Андре Агасси

Уже в 18 лет уроженец Лас-Вегаса Андре Агасси был третьей ракеткой мира и одним из самых перпективных теннисистов на планете, а к 19 годам заработал более $2 млн. За карьеру американец выиграл восемь турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, став первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" (победы на US Open, Roland Garros, Уимблдоне, Australian Open и Олимпиаде).
В составе национальной сборной США он трижды завоевывал Кубок Дэвиса. В 2003 году Агасси стал самым возрастным игроком в истории, возглавлявшим рейтинг АТР. Безусловно, за такую карьеру у него накопилось огромное количество ярких матчей. Предлагаем вспомнить некоторые из них.
Полуфинал Уимблдона-1992 против Джона Макинроя
После тяжелейшей победы в четвретьфинале над "королем" Уимблдона Борисом Беккером Агасси вышел на корт против Джона Макинроя. Месяцем ранее теннисисты вместе играли в паре на Roland Garros, где дошли до 1/4 финала турнира. При этом тогда Макинрой фактически тренировал Агасси и давал ему советы, как лучше вести себя на корте. Может быть, именно они помогли восходящей звезде практически "в одну ракетку" разгромить именитого американца в трех сетах (6:4, 6:3, 6:3). Фирменная подача и удары с задней линии сделали свое дело. Малыш из Лас-Вегаса (которого иногда так называли из-за небольшого роста) вышел в финал, в котором в пятисетовом противостоянии победил Горана Иванишевича и завоевал свой единственный титул на королевских кортах.
Финал Australian Open — 1995 против Пита Сампраса
В том году Агасси впервые появился на Открытом чемпионате Австралии. Не отдав по пути ни одного сета своим соперникам, он вышел в финал, где его ждал извечный соперник, по совместительсту тогда являвшийся первой ракеткой мира. Это был уже 13-й по счету матч между спорстменами, и только в пяти предыдущих встречах удача улыбалась Агасси. Но на этот раз успех сопутствовал Андре. Выиграв со счетом 4:6, 6:1, 7:6, 6:4, он добился редкого результата — выиграл турнир "Большого шлема" в первый год участия в нем.
Всего же за карьеру соперники сыграли между собой 34 матча, на счету Агасси 14 побед. Стоит отметить, что первое противостояние между теннисистами состоялось еще в юношеском возрасте и не пошло в зачет официальных встреч. В 1980 году на турнире в Нортридже Агасси победил Сампраса в возрастной группе до 12 лет.
Финал Roland Garros — 1999 против Александра Медведева
В конце 90-х Агасси из-за травм и различных проблем, не связанных с теннисом, выбыл из сотни рейтинга ATP. В сезоне-1999 американец не только вернулся на прежний уровень, но и показал лучший результат в карьере.
Проиграв два сета в финале Открытого чемпионата Франции, Агасси смог переломить ход матча и выиграть четвертый в карьере титул чемпиона "Большого шлема" (1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4). Эта победа стала исторической — Агасси стал пятым в истории тенниса, кто смог добиться победы на всех турнирах "Большого шлема" в мужском одиночном разряде. В совокупности с выигранной в 1996 году Олимпиадой это означало также, что он стал первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" у мужчин.
В 2010 году достижение американца смог повторить Рафаэль Надаль.
Финал US Open — 1999 против Тодда Мартина
Проигрыш финала Уимблдона-1999 Сампрасу только раззадорил Агасси. В том же сезоне он вышел в финал US Open, где не отдал ни гейма соотечественнику Тодду Мартину на своей подаче, но проиграл два сета на тай-брейках. Теннисисты показали великолепную игру. Стоит отметить, что в тот год победитель Открытого чемпионата США впервые за 11 лет определился в пятисетовом противостоянии (6:4; 6:7(5); 6:7(2); 6:3; 6:2). Счет личных встреч между соперниками стал 10:5 в пользу Агасси.
Кстати, в полуфинале турнира Андре победил россиянина Евгения Кафельникова.
Полуфинал Australian Open — 2000 против Пита Сампраса
Австралийские корты свели американцев вновь пять лет спустя, но уже не в решающем матче. На пути к очередной победе на турнире "Большого шлема" Агасси сломил сопротивление Сампраса в пяти сетах (6:4; 3:6; 6:7(0); 7:6(5); 6:1). В четвертом сете Сампрас вел на тай-брейке со счетом 5:4, и его от победы отделяли всего два очка. Но Пит реализовать свое приемущество не сумел. Агасси вышел в финал, где ему ничего не смог противопоставить Кафельников (3:6; 6:3; 6:2; 6:4).
Полуфинал Australian Open — 2004 против Марата Сафина
До этого матча Агасси не проигрывал в Мельбурне с 1999 года. Россиянин же только возвращался в строй после травмы и не был даже посеян.
Игра проходила на страшной жаре. В этом матче Агасси (которому на тот момент было уже 33 года) не смог реализовать сетболы в двух первых партиях, но на тай-брейке был сильнее. Казалось, что ничего уже не спасет Сафина, но в четвертом гейме решающего сета американец допустил ошибку при ударе справа, которая стоила ему выхода в финал. Сафин же во второй раз за карьеру сыграл в решающем матче Окрытого чемпионата Австралии, где уступил молодому Роджеру Федереру.
Второй круг US Open — 2006 против Маркоса Багдатиса
В этом году Агасси попрощался со спортом. Лебединой песней стал Открытый чемпионат США, на котором он впервые за много лет выступал несеянным. По всем законам логики главными звездами турнира должны были стать его победители Федерер и восходящая звезда Мария Шарапова, но в итоге хедлайнером был 36-летний американец. Зрители скупали билеты на его прощальные матчи пачками — уже за два месяца до начала турнира попасть на Агасси было невозможно.
Его уход из большого тенниса получился на редкость красивым. В первом круге американец с трудом переиграл румына Андрея Павела. Следующим соперником стал киприот Маркос Багдатис, который на тот момент был младше Агасси на 15 лет. Многие считали, что соперник раздавит Агасси физикой, а в итоге все получилось с точностью до наоборот. Два победных первых сета, драматичный проигрыш двух последующих и роскошная пятая партия, заставившая Багдатиса менять билеты домой на более раннюю дату — вот так Агасси выиграл свой без малого пятичасовой марафон, который стал самым длинным матчем в карьере американца.
На третий круг у него уже не осталось сил — в четырех сетах Агасси уступил немцу Беньямину Беккеру.