Малыш из Лас-Вегаса. Топ-7 матчей Андре Агасси

Уже в 18 лет уроженец Лас-Вегаса Андре Агасси был третьей ракеткой мира и одним из самых перпективных теннисистов на планете, а к 19 годам заработал более $2 млн. За карьеру американец выиграл восемь турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, став первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" (победы на US Open, Roland Garros, Уимблдоне, Australian Open и Олимпиаде). В составе национальной сборной США он трижды завоевывал Кубок Дэвиса. В 2003 году Агасси стал самым возрастным игроком в истории, возглавлявшим рейтинг АТР. Безусловно, за такую карьеру у него накопилось огромное количество ярких матчей. Предлагаем вспомнить некоторые из них. Полуфинал Уимблдона-1992 против Джона Макинроя

' YouTube/FrancisTennis'

После тяжелейшей победы в четвретьфинале над "королем" Уимблдона Борисом Беккером Агасси вышел на корт против Джона Макинроя. Месяцем ранее теннисисты вместе играли в паре на Roland Garros, где дошли до 1/4 финала турнира. При этом тогда Макинрой фактически тренировал Агасси и давал ему советы, как лучше вести себя на корте. Может быть, именно они помогли восходящей звезде практически "в одну ракетку" разгромить именитого американца в трех сетах (6:4, 6:3, 6:3). Фирменная подача и удары с задней линии сделали свое дело. Малыш из Лас-Вегаса (которого иногда так называли из-за небольшого роста) вышел в финал, в котором в пятисетовом противостоянии победил Горана Иванишевича и завоевал свой единственный титул на королевских кортах. Финал Australian Open — 1995 против Пита Сампраса

' YouTube/Tennis Religion II'

В том году Агасси впервые появился на Открытом чемпионате Австралии. Не отдав по пути ни одного сета своим соперникам, он вышел в финал, где его ждал извечный соперник, по совместительсту тогда являвшийся первой ракеткой мира. Это был уже 13-й по счету матч между спорстменами, и только в пяти предыдущих встречах удача улыбалась Агасси. Но на этот раз успех сопутствовал Андре. Выиграв со счетом 4:6, 6:1, 7:6, 6:4, он добился редкого результата — выиграл турнир "Большого шлема" в первый год участия в нем. Всего же за карьеру соперники сыграли между собой 34 матча, на счету Агасси 14 побед. Стоит отметить, что первое противостояние между теннисистами состоялось еще в юношеском возрасте и не пошло в зачет официальных встреч. В 1980 году на турнире в Нортридже Агасси победил Сампраса в возрастной группе до 12 лет. Финал Roland Garros — 1999 против Александра Медведева

' YouTube/Eurosport'

В конце 90-х Агасси из-за травм и различных проблем, не связанных с теннисом, выбыл из сотни рейтинга ATP. В сезоне-1999 американец не только вернулся на прежний уровень, но и показал лучший результат в карьере. Проиграв два сета в финале Открытого чемпионата Франции, Агасси смог переломить ход матча и выиграть четвертый в карьере титул чемпиона "Большого шлема" (1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4). Эта победа стала исторической — Агасси стал пятым в истории тенниса, кто смог добиться победы на всех турнирах "Большого шлема" в мужском одиночном разряде. В совокупности с выигранной в 1996 году Олимпиадой это означало также, что он стал первым в истории обладателем карьерного "Золотого шлема" у мужчин. В 2010 году достижение американца смог повторить Рафаэль Надаль. Финал US Open — 1999 против Тодда Мартина

' YouTube/Grand Slam Tennis'

Проигрыш финала Уимблдона-1999 Сампрасу только раззадорил Агасси. В том же сезоне он вышел в финал US Open, где не отдал ни гейма соотечественнику Тодду Мартину на своей подаче, но проиграл два сета на тай-брейках. Теннисисты показали великолепную игру. Стоит отметить, что в тот год победитель Открытого чемпионата США впервые за 11 лет определился в пятисетовом противостоянии (6:4; 6:7(5); 6:7(2); 6:3; 6:2). Счет личных встреч между соперниками стал 10:5 в пользу Агасси. Кстати, в полуфинале турнира Андре победил россиянина Евгения Кафельникова. Полуфинал Australian Open — 2000 против Пита Сампраса

' YouTube/ Krzysztof M'

Австралийские корты свели американцев вновь пять лет спустя, но уже не в решающем матче. На пути к очередной победе на турнире "Большого шлема" Агасси сломил сопротивление Сампраса в пяти сетах (6:4; 3:6; 6:7(0); 7:6(5); 6:1). В четвертом сете Сампрас вел на тай-брейке со счетом 5:4, и его от победы отделяли всего два очка. Но Пит реализовать свое приемущество не сумел. Агасси вышел в финал, где ему ничего не смог противопоставить Кафельников (3:6; 6:3; 6:2; 6:4). Полуфинал Australian Open — 2004 против Марата Сафина

' YouTube/Tennis Religion II'

До этого матча Агасси не проигрывал в Мельбурне с 1999 года. Россиянин же только возвращался в строй после травмы и не был даже посеян. Игра проходила на страшной жаре. В этом матче Агасси (которому на тот момент было уже 33 года) не смог реализовать сетболы в двух первых партиях, но на тай-брейке был сильнее. Казалось, что ничего уже не спасет Сафина, но в четвертом гейме решающего сета американец допустил ошибку при ударе справа, которая стоила ему выхода в финал. Сафин же во второй раз за карьеру сыграл в решающем матче Окрытого чемпионата Австралии, где уступил молодому Роджеру Федереру. Второй круг US Open — 2006 против Маркоса Багдатиса

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