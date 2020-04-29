СМИ: третий бой между Фьюри и Уайлдером снова перенесен

ТАСС, 29 апреля. Третий поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером в очередной раз будет перенесен. Об этом сообщает издание Mirror.

По данным издания, бой может состояться в ноябре или декабре 2020 года. Изначально поединок должен был пройти 18 июля, но позднее его перенесли на 3 октября из-за пандемии коронавируса.

22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу боя Фьюри отправлял американца в нокдаун. В первом поединке, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.