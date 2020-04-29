Федерации по видам спорта до конца мая представят план подготовки к Олимпийским играм

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Спортивные федерации по видам спорта до конца мая представят в Минспорт план подготовки к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В среду министр спорта Олег Матыцин провел совещание со спортивными федерациями.

"До конца мая федерации предоставят план на следующий год. План подготовки [на Олимпиаду] мы практически в том же виде перенесем на следующий сезон. Нам бы хотелось обеспечить хоть какой-то календарь и какое-то количество игр для сборных команд", - сказал Яременко.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.