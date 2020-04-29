Яременко: проведение медобследований является одним из основных вопросов для спортсменов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов перед новым сезоном является одним из основных вопросов на данный момент. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В среду министр спорта России Олег Матыцин провел совещание со спортивными федерациями.

"Было обсуждение плана по обеспечению команд медицинским обследованием. Потому что ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] на данный момент это не может обеспечить, все мы работаем в одной лодке. ФМБА свой план по данной ситуации озвучило", - сказал Яременко.