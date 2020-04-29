Глава медицинского комитета УЕФА назвал условия возобновления соревнований

Почти все национальные европейские турниры, еврокубки и встречи сборных остановлены из-за пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) приостановил все соревнования до 31 мая.

"Все футбольные организации, которые планируют возобновить свои соревнования, разработают детальные протоколы, определяющие санитарные условия, обеспечивающие защиту здоровья участников. В этих условиях и при полном соблюдении местного законодательства, безусловно, можно запланировать возобновление соревнований", - отметил Мейер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.