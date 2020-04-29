Немировски продолжит возглавлять клуб КХЛ "Торпедо"

Отмечается, что о подписании контракта с 43-летним специалистом "Торпедо" объявит в ближайшее время.

"Впереди нас ждет большая работа, мы находимся на связи с руководством клуба, решаем вопросы относительно комплектования состава, общаемся с хоккеистами. Держим в голове различные планы предсезонной подготовки, консультируясь при этом с КХЛ", - отметил Немировски.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за доверие и поддержку руководство региона и клуба, тренерский штаб. Отдельной строкой хочу поблагодарить наших болельщиков. Они очень искренне поддерживали команду и меня лично по ходу хоккейных матчей и продолжили делать это уже по окончании сезона. Уверен, что именно поддержка болельщиков сыграла весомую роль в том, что совместная история "Торпедо" и Дэвида Немировски продолжается", - добавил он.

Немировски возглавляет "Торпедо" с мая 2018 года. В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Торпедо" заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в плей-офф клуб в первом раунде уступил ЦСКА (счет в серии - 0-4).