Брусникина: совещание министра спорта с главами федераций прояснило многие вопросы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Встреча министра спорта РФ Олега Матыцина с главами российских спортивных федераций была необходима, удалось прояснить многие вопросы по дальнейшей работе организаций. Такое мнение ТАСС в среду высказала вице-президент Федерации синхронного плавания России четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.

Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса.

"Больше всего волновал вопрос, когда возобновится тренировочный процесс сборных, потому что не все международные соревнования отменены. Например, в синхронном плавании неотмененными остаются соревнования в августе, это перенесенный чемпионат Европы, первенство мира. Безусловно, мы знаем, что международная федерация трудится, но раньше июля мы все равно не получим от них конкретной информации. Конечно, народ уже засиделся и хочет в бой, хочет тренироваться", - пояснила Брусникина.

"Министр сообщил, что на данный момент ожидает рекомендации от Роспотребнадзора, все будет зависеть от них. Все относятся к этому с пониманием, стараемся набраться терпения. Но уже очень хочется выйти, потому что большой спорт - это очень тонкая вещь, которую можно очень легко упустить, а догнать потом будет трудно", - отметила Брусникина.

Собеседница агентства подчеркнула, что совещание было необходимо, чтобы наладить работу спортивных федераций и нормализовать систему спортивной подготовки после окончания карантина.

"Нужно было это сделать, я очень рада, что Минспорт собрал всех, разъяснил ситуацию. Нам объяснили, что готовится определенный план по выходу из карантина. Мне показалось, что сегодня более-менее стало все понятно, потому что жить в неведении труднее всего. Сегодня как раз многие вещи прояснились, большое спасибо министру за то, что он нас всех собрал и объяснил нам, как будем жить", - заключила Брусникина.