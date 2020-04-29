Более 1000 человек участвовали в акции Паралимпийского комитета России "Спасибо врачам"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более тысячи человек приняли участие в День работника скорой медицинской помощи в России в акции "Спасибо врачам", организованной Паралимпийским комитетом России (ПКР). Об этом ТАСС рассказал председатель исполкома ПКР, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России благодарит всех за участие в нашей акции, в общей сложности в ней приняли участие более тысячи человек из различных субъектов Российской Федерации. Это не только спортсмены и тренеры национальных сборных команд России, но и учащиеся спортивно-адаптивных школ, руководители и специалисты спортивных организаций, региональных министерств и ведомств. Отдельные слова благодарности министру спорта Олегу Васильевичу Матыцин за то, что поддерживает все наши проекты и инициативы", - рассказал Рожков.

"Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с эпидемиологической ситуацией в мире. От их высококвалифицированной экстренной медицинской помощи зависят жизни людей. Хочу отметить, что в эти дни в больнице вместе с медиками работает кандидат в национальную сборную по керлингу на колясках Виктор Сибирин, представитель Красноярского края", - рассказал первый вице-президент ПКР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Как отмечается на сайте правительства РФ, именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.