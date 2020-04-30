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Мировой футбол

Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших футбольных тренеров по версии FourFourTwo

Рейтинг возглавил шотландец Алекс Фергюсон, который большую часть тренерской карьеры провел в "Манчестер Юнайтед"
Валерий Лобановский, 1986 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Валерий Лобановский, 1986 год
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Валерий Лобановский и Виктор Маслов вошли в сотню лучших тренеров в истории футбола по версии популярного журнала FourFourTwo.

Лобановский занял девятое место в рейтинге, Маслов - 34-е. Ранее эти специалисты вошли в рейтинг 50 лучших тренеров по версии France Football: Лобановский занял шестое место, Маслов - 23-е.

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Рейтинг возглавил шотландец Алекс Фергюсон, который большую часть тренерской карьеры провел в "Манчестер Юнайтед". В первую десятку также вошли голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройфф, шотландец Билл Шенкли, испанец Хосеп Гвардиола, итальянец Арриго Сакки, шотландец Мэтт Басби, аргентинец Эленио Эррера и австриец Эрнст Хаппель.

Лобановский восемь раз приводил киевское "Динамо" к победе в чемпионате СССР и 6 раз в Кубке СССР, дважды он становился победителем Кубка обладателей кубков и один раз - Суперкубка УЕФА. Со сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы 1988 года и бронзу Олимпийских игр 1976 года.

Под руководством Маслова московское "Торпедо" впервые в истории стало чемпионом СССР (1960) и трижды становилось обладателем кубка страны. Он также трижды приводил киевское "Динамо" к победе в чемпионате СССР и дважды - в кубке страны.

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Мировой футбол
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