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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат мира по маунтинбайку отменен из-за коронавируса

Соревнование должно было пройти с 25 по 28 июня в Альбштадте
Описание
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 30 апреля. Чемпионат мира по маунтинбайку 2020 года отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Соревнование должно было пройти с 25 по 28 июня в Альбштадте (Германия).

"UCI и организаторы чемпионата мира тесно работали на протяжении всего процесса подготовки, первоначально пытаясь отложить мероприятие, прежде чем согласились принять трудное решение об отмене турнира", - говорится в заявлении.

В Германии зафиксировано около 159 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 123 тыс. человек, умерли 6,2 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 220 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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