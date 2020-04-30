СМИ: руководство Английской премьер-лиги разработало правила для возобновления сезона

ТАСС, 30 апреля. Руководство Английской премьер-лиги разработало необходимые для возобновления сезона-2019/20 правила, которые, в частности, предусматривают обязательное ношение во время тренировок футболистами маски и шарфа-снуда. Об этом сообщила в четверг газета Daily Express, которой удалось ознакомиться с новыми правилами.
Согласно установкам, все игроки и сотрудники команд обязаны в течение 48 часов, предшествующих тренировкам, пройти тесты на коронавирус. После окончания тренировок должно быть продезинфицировано все снаряжение - от футбольных мячей до пульсометров. Запрещается также плеваться на тренировочном поле. Кроме того, футболистам строго рекомендуется парковать свои автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга.
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Игрокам отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в небольшой группе (по 5 человек) и 15 минут на восстановление.
Клубы премьер-лиги намерены возобновить в середине июня чемпионат, приостановленный 13 марта из-за вспышки коронавируса, в соответствии с проектом "Перезапуск", который, по данным "Дейли экспресс", уже одобрен правительством Великобритании. В ближайшее время футболисты 20 команд могут возвратиться на тренировочные площадки, придерживаясь строгих правил социального дистанцирования. В случае возобновления первенства 92 оставшихся матча клубы доиграют на отобранных для этого стадионах до 27 июля. В этом случае сезон2020/21 может стартовать 22 августа.
В связи с этим создана специальная группа, представляющая не только футбол, но и ряд других популярных видов спорта, в том числе крикет и регби, с целью скорейшего возобновления состязаний. Запланирован ряд ее встреч с государственными медицинскими экспертами.
Согласно данным британского Минздрава, число людей, умерших в стране после заражения новым коронавирусом, превысило 21,6 тыс. У более чем 161 тыс. человек результат анализа на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.