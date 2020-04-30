СМИ: руководство Английской премьер-лиги разработало правила для возобновления сезона

Согласно установкам, все игроки и сотрудники команд обязаны в течение 48 часов, предшествующих тренировкам, пройти тесты на коронавирус. После окончания тренировок должно быть продезинфицировано все снаряжение - от футбольных мячей до пульсометров. Запрещается также плеваться на тренировочном поле. Кроме того, футболистам строго рекомендуется парковать свои автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга.

ТАСС, 30 апреля. Руководство Английской премьер-лиги разработало необходимые для возобновления сезона-2019/20 правила, которые, в частности, предусматривают обязательное ношение во время тренировок футболистами маски и шарфа-снуда. Об этом сообщила в четверг газета Daily Express , которой удалось ознакомиться с новыми правилами.

Игрокам отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в небольшой группе (по 5 человек) и 15 минут на восстановление.

Клубы премьер-лиги намерены возобновить в середине июня чемпионат, приостановленный 13 марта из-за вспышки коронавируса, в соответствии с проектом "Перезапуск", который, по данным "Дейли экспресс", уже одобрен правительством Великобритании. В ближайшее время футболисты 20 команд могут возвратиться на тренировочные площадки, придерживаясь строгих правил социального дистанцирования. В случае возобновления первенства 92 оставшихся матча клубы доиграют на отобранных для этого стадионах до 27 июля. В этом случае сезон2020/21 может стартовать 22 августа.

В связи с этим создана специальная группа, представляющая не только футбол, но и ряд других популярных видов спорта, в том числе крикет и регби, с целью скорейшего возобновления состязаний. Запланирован ряд ее встреч с государственными медицинскими экспертами.

Согласно данным британского Минздрава, число людей, умерших в стране после заражения новым коронавирусом, превысило 21,6 тыс. У более чем 161 тыс. человек результат анализа на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.