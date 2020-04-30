Голкипер "Салавата Юлаева" Метсола признан "Бесценным игроком" КХЛ сезона-2019/20

Болельщики отдавали свои голоса с 24 по 30 апреля. Изначально были выбраны "Бесценные игроки" каждого дивизиона КХЛ. Конкурентами Метсолы были Вадим Шипачев из московского "Динамо", Данис Зарипов из казанского "Ак Барса" и Кирилл Капризов из ЦСКА.

Метсола выступает за "Салават Юлаев" с 2018 года. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 31-летний финский вратарь провел 57 матчей, 7 раз сыграв "на ноль". В матчах регулярного чемпионата прошедшего сезона его процент отраженных бросков составлял 93,0, в плей-офф - 90,8. "Салават Юлаев" в первом раунде плей-офф оказался сильнее омского "Авангарда" (счет в серии 4-2). Во втором раунде уфимский клуб должен был встретиться с "Ак Барсом".

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду ("Бесценный трофей"), которая дает болельщикам возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.