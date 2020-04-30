Федерация регби России протестирует игроков сборной страны и премьер-лиги на коронавирус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) проведет тестирование на коронавирус игроков национальной команды и Премьер-лиги регби. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

Ранее ФРР объявила о переносе старта чемпионата России на 13 июня в связи с пандемией коронавируса.

"Мы сейчас закупаем тест-системы на коронавирус, которые стали теперь очень точными. Мы сейчас позаботимся о том, чтобы соответствующее оборудование и все тест-системы были в распоряжении врачей всех команд нашей премьер-лиги и сборных команд. Чтобы все игроки проходили это тестирование, чтобы мы были убеждены, что даже если мы играми без зрителей, то на поле находятся только здоровье игроки. Думаю, что мы сможем это обеспечить", - сказал Артемьев.