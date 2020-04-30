Российские регбийные клубы могут начать тренировочные сборы 20 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Регбийные команды могут начать тренировочные сборы 20 мая в случае разрешения со стороны властей. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее ФРР объявила о переносе старта чемпионата России на 13 июня в связи с пандемией коронавируса.

При этом Артемьев заявил, что федерация направит тест-системы на коронавирус и соответствующее оборудование в клубы премьер-лиги и сборные России.

"Все будет зависеть от ситуации в нашей стране, от решения властей, и мы в тесном контакте с министром спорта, - сказал Артемьев. - Мы с ним недавно разговаривали и обсуждали эту ситуацию. Но есть ряд условий, которые мы должны выполнять".

"Если мы будем эти условия соблюдать, то тогда возникает вопрос не 13-го числа. Нам нужно, чтобы губернаторы разрешили нам тренироваться. Мы бы хотели начать тренироваться уже 20 мая, собрать команды, чтобы они уже готовились к 13-му числу", - добавил Артемьев.