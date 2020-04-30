Знарок и Балдерис включены IIHF в символическую сборную Латвии по хоккею всех времен

ТАСС, 30 апреля. Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав сборной Латвии всех времен - вратарь и пятерка полевых игроков. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На вратарской позиции был выбран Артур Ирбе, который выступал как за сборную СССР, так и за национальную команду Латвии. Он принял участие в 10 чемпионатах мира и двух Олимпиадах, выиграв в составе сборной СССР мировые первенства 1989 и 1990 годов. На турнире 1990 года он был признан лучшим вратарем чемпионата мира. Ирбе провел 568 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за "Сан-Хосе", "Даллас", "Ванкувер" и "Каролину", в 2010 году латвийский вратарь был включен в Зал славы IIHF.

Пару в защите составили Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. Озолиньш принял участие в трех Олимпийских играх и трех чемпионатах мира, а в регулярных сезонах НХЛ он провел 875 матчей, набрав 564 очка (167 шайб + 397 голевых передач). В североамериканской лиге защитник выступал за "Сан-Хосе", "Колорадо", "Каролину", "Флориду", "Анахайм" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Вместе с "Колорадо" Озолиньш стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-1995/96.

Скрастиньш сыграл в составе сборной Латвии 62 матча, приняв участие в трех Олимпиадах и восьми чемпионатах мира. В НХЛ он выступал с 1998 по 2011 год. В общей сложности защитник провел в регулярных сезонах 832 матча, выходя на лед за "Нэшвилл", "Колорадо", "Флориду" и "Даллас".

Тройку нападения символической сборной Латвии всех времен составили Хелмут Балдерис, Сергей Жолток и Олег Знарок. Балдерис в составе сборной СССР стал трехкратным чемпионом мира (1978, 1979, 1983) и серебряным призером Олимпийских игр (1980), в 1998 году он был включен в Зал славы IIHF. Жолток принял участие в трех чемпионах мира, выступал в НХЛ за "Бостон", "Оттаву", "Монреаль", "Эдмонтон", "Миннесоту" и "Нэшвилл". В 2004 году латвийский хоккеист скончался от сердечного приступа на 32-м году жизни.

Знарок выступал за сборную Латвии на трех чемпионатах мира. Помимо чемпионата СССР, он играл в чешском и немецком чемпионатах, а также имел опыт выступления в Американской хоккейной лиге (AHL). После окончания игровой карьеры он стал тренером, трижды выиграв Кубок Гагарина (два раза с московским "Динамо", один раз со СКА из Санкт-Петербурга). Будучи главным тренером сборной России, он выиграл чемпионат мира 2014 года, стал обладателем серебряной медали в 2015-м и еще дважды - в 2016-м и 2017-м - завоевывал бронзовые награды, а также вместе с российскими хоккеистами стал олимпийским чемпионом в 2018 году.