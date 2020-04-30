{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Карлсен сыграет с Дин Лижэнем в полуфинале шахматного онлайн-супертурнира

Другую пару составили Фабиано Каруана и Хикару Накамура
Магнус Карлсен EPA-EFE/KOEN SUYK
Описание
Магнус Карлсен
© EPA-EFE/KOEN SUYK

ТАСС, 30 апреля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с китайцем Дин Лижэнем в полуфинале супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

В четверг прошли матчи седьмого тура, который завершал круговой турнир. Карлсен уступил Дин Лижэню со счетом 1:3. Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее иранца Алирезы Фируджы, победив в матче по итогам армагеддона (3:2), француз Максим Вашье-Лаграв проиграл представителю США Хикару Накамуре также после армагеддона (2:3), еще один американец Фабиано Каруана уступил Анишу Гири из Нидерландов со счетом 1,5:2,5.

Таким образом, по итогам кругового турнира первое место занял Накамура, второе - Дин Лижэнь (по 15 очков), Карлсен стал третьим, Каруана - четвертым (по 13 очков). Далее идут Непомнящий (8 очков), Фируджа и Гири (по 7 очков) и Вашье-Лаграв (6 очков).

В пятницу в первом полуфинале Накамура сыграет с Каруаной, в субботу во втором полуфинале Дин Лижэнь встретится с Карлсеном. Финал состоится 3 мая.

Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Карпов: онлайн-турниры по шахматам набирают популярность во время пандемии
Однако, по мнению 12-го чемпиона мира, реальные шахматы все еще незаменимы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС