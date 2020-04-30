Карлсен сыграет с Дин Лижэнем в полуфинале шахматного онлайн-супертурнира

ТАСС, 30 апреля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с китайцем Дин Лижэнем в полуфинале супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

В четверг прошли матчи седьмого тура, который завершал круговой турнир. Карлсен уступил Дин Лижэню со счетом 1:3. Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее иранца Алирезы Фируджы, победив в матче по итогам армагеддона (3:2), француз Максим Вашье-Лаграв проиграл представителю США Хикару Накамуре также после армагеддона (2:3), еще один американец Фабиано Каруана уступил Анишу Гири из Нидерландов со счетом 1,5:2,5.

Таким образом, по итогам кругового турнира первое место занял Накамура, второе - Дин Лижэнь (по 15 очков), Карлсен стал третьим, Каруана - четвертым (по 13 очков). Далее идут Непомнящий (8 очков), Фируджа и Гири (по 7 очков) и Вашье-Лаграв (6 очков).

В пятницу в первом полуфинале Накамура сыграет с Каруаной, в субботу во втором полуфинале Дин Лижэнь встретится с Карлсеном. Финал состоится 3 мая.

Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.