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Массовый спорт

Минспорт РФ утвердил порядок присвоения квалификационных категорий

Вступивший в силу приказ даст возможность материально стимулировать специалистов в зависимости от полученных категорий

ТАСС, 30 апреля. Министерство спорта России утвердило порядок присвоения квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные требования к присвоению данных категорий, в силу вступил соответствующий приказ министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности специалистов в области физической культуры и спорта квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции специалистов, повышения эффективности и качества профессиональной деятельности специалистов, а также повышения заинтересованности специалистов в результатах труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вступивший в силу приказ даст возможность материально стимулировать специалистов в зависимости от полученных категорий. При этом размеры этого стимулирования будут определять субъекты РФ согласно своим нормативно-правовым актам.

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