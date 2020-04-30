Минспорт РФ утвердил порядок присвоения квалификационных категорий

ТАСС, 30 апреля. Министерство спорта России утвердило порядок присвоения квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационные требования к присвоению данных категорий, в силу вступил соответствующий приказ министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности специалистов в области физической культуры и спорта квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции специалистов, повышения эффективности и качества профессиональной деятельности специалистов, а также повышения заинтересованности специалистов в результатах труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вступивший в силу приказ даст возможность материально стимулировать специалистов в зависимости от полученных категорий. При этом размеры этого стимулирования будут определять субъекты РФ согласно своим нормативно-правовым актам.