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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Португалии по футболу может быть возобновлен 30 мая

Для этого лиге понадобится одобрение министерства здравоохранения страны

ТАСС, 1 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу может возобновиться 30 мая. Об этом сообщил премьер-министр Португалии Антонио Кошта, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 сыгранных туров. По словам Косты, для продолжения сезона лиге понадобится одобрение министерства здравоохранения страны. В случае положительного решения матчи планируют проводить при пустых трибунах.

После 24 туров в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", набравший 60 очков. Второе место занимает "Бенфика" (59 очков), третье - "Брага" (46).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту в Португалии было выявлено более 25 тыс. инфицированных, 989 человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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