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Влияние коронавируса на спорт

РФС и "Лужники" поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

На медиакровле большой спортивной арены появилась надпись: "Врачи - наши герои! Спасибо!"

ТАСС, 1 мая. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом "Лужники" поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На медиакровле большой спортивной арены появилась надпись: "Врачи - наши герои! Спасибо!".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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