Чемпионат мира по бадминтону - 2021 перенесен на конец года

ТАСС, 1 мая. Чемпионат мира по бадминтону 2021 года в Испании перенесен с августа на конец года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бадминтона.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на лето 2021 года (23 июля - 8 августа). В связи с этим чемпионат мира по бадминтону состоится не в августе, а с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

Матчи турнира будут проходить в городе Уэльва на стадионе "Каролина Марин", названном в честь олимпийской чемпионки 2016 года и трехкратной чемпионки мира.

Чемпионаты мира по бадминтону проходят с 1977 года. Самым титулованным спортсменом среди мужчин является китаец Линь Дань, в его активе пять золотых наград на мировых чемпионатах. Среди женщин чаще всех побеждала Марин.