Чемпионат России по тяжелой атлетике не будет перенесен из Грозного

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Перенесенный из-за коронавируса чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Грозном и запланирован на сентябрь. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Изначально чемпионат России планировалось провести с 22 по 30 июня в Грозном, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"У нас уже давно определено место проведения - Грозный. По точным датам мы определимся как только у нас будет понимание сроков выхода с изоляции и когда ребята начнут тренироваться. Сейчас мы запланировали на сентябрь, но подтверждение будет уже после праздников", - сказал Агапитов.

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики в середине апреля принял решение о повторном переносе континентального первенства 2020 года, которое будет принимать Москва. Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября.