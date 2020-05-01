{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по тяжелой атлетике не будет перенесен из Грозного

Изначально турнир планировалось провести с 22 по 30 июня в Грозном, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса
Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Перенесенный из-за коронавируса чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Грозном и запланирован на сентябрь. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Изначально чемпионат России планировалось провести с 22 по 30 июня в Грозном, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"У нас уже давно определено место проведения - Грозный. По точным датам мы определимся как только у нас будет понимание сроков выхода с изоляции и когда ребята начнут тренироваться. Сейчас мы запланировали на сентябрь, но подтверждение будет уже после праздников", - сказал Агапитов.

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики в середине апреля принял решение о повторном переносе континентального первенства 2020 года, которое будет принимать Москва. Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября.

Теги
Агапитов, Максим ОктябриновичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпионат Англии по футболу будет доигран в случае разрешения правительства
Клубы Английской премьер-лиги подтвердили намерение доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС