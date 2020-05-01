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КХЛ

Чемпион мира по хоккею Охтамаа стал игроком ярославского "Локомотива"

Соглашение с финским защитником рассчитано на один год

ТАСС, 1 мая. Ярославский "Локомотив" подписал контракт с чемпионом мира по хоккею в составе сборной Финляндии Атте Охтамаа. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение между 32-летним защитником и "Локомотивом" рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за коронавируса, Охтамаа провел 41 матч за "Барыс" из Нур-Султана, набрав 23 очка (7 шайб + 16 голевых передач). В КХЛ он также выступал за казанский "Ак Барс" и финский "Йокерит", проведя в лиге в общей сложности 305 матчей и набрав 71 очко (20+51). В составе "Ак Барса" Охтамаа стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2017/18. Вместе со сборной Финляндии защитник выиграл чемпионат мира 2019 года, а также стал двукратным серебряными призером мировых первенств (2014, 2016).

Также в пятницу "Локомотив" объявил о подписании еще трех контрактов с игроками. В стан ярославцев перешел канадский вратарь Эдвард Паскуале, который минувший сезон КХЛ провел в "Барысе", контракт подписан на 2 года. Переподписал соглашение на новых условиях, которые будут действовать до конца следующего сезона, российский нападающий Егор Аверин, выступающий в "Локомотиве" с 2012 года. На два года подписал контракт российский защитник Зият Пайгин, в минувшем сезоне выступавший за нижнекамский "Нефтехимик".

В прошлом сезоне КХЛ "Локомотив" занял шестое место в регулярном чемпионате в Западной конференции и не смог преодолеть первый раунд плей-офф, уступив "Йокериту" (счет в серии 2-4).

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