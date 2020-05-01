{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Агент Дамира Жафярова сообщил, что форвард продолжит карьеру в НХЛ

Контракт 26-летнего Жафярова с "Торпедо" истек 30 апреля

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий Дамир Жафяров, игравший за нижегородское "Торпедо" в сезоне-2019/20, продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Контракт 26-летнего Жафярова с "Торпедо" истек 30 апреля.

"Жафяров уезжает в НХЛ. Клуб еще не определен", - сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Жафяров набрал 37 (17 голов + 20 результативных передач) очков в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка в плей-офф. За сборную России в Евротуре нападающий "Торпедо" провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка. В составе нижегородского клуба Жафяров отыграл два сезона. Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий "Металлург", ЦСКА, "Сибирь" и "Адмирал".

"Торпедо" заняло восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20, а в первом раунде плей-офф уступило ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский продлил контракт со "Спартаком"
Новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС