Агент Дамира Жафярова сообщил, что форвард продолжит карьеру в НХЛ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий Дамир Жафяров, игравший за нижегородское "Торпедо" в сезоне-2019/20, продолжит карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Контракт 26-летнего Жафярова с "Торпедо" истек 30 апреля.

"Жафяров уезжает в НХЛ. Клуб еще не определен", - сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Жафяров набрал 37 (17 голов + 20 результативных передач) очков в регулярном чемпионате и 2 (0+2) очка в плей-офф. За сборную России в Евротуре нападающий "Торпедо" провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка. В составе нижегородского клуба Жафяров отыграл два сезона. Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий "Металлург", ЦСКА, "Сибирь" и "Адмирал".

"Торпедо" заняло восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20, а в первом раунде плей-офф уступило ЦСКА со счетом 0-4 в серии.