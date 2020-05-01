Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский продлил контракт со "Спартаком"

ТАСС, 1 мая. Российский защитник Дмитрий Вишневский продлил контракт с московским "Спартаком", выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение 30-летнего защитника будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Вишневский является спартаковским воспитанником. В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, защитник провел 65 матчей за "Спартак", набрав 25 очков (8 шайб + 17 голевых передач). Ранее Вишневский выступал за московское "Динамо", в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ защитник провел 547 матчей, набрав 125 очков (34+91).

"Спартак" в прошедшем сезоне КХЛ занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Спартак" уступил московскому "Динамо" со счетом в серии 2-4.