Телеканал TSN покажет финальные матчи Кубка Канады 1987 года

ТАСС, 1 мая. Канадская телекомпания TSN покажет финальные матчи Кубка Канады 1987 года, в которых встретились хоккейные сборные СССР и Канады. Об этом сообщил журналист TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

Финальная серия состояла из трех игр. Телекомпания планирует показать по одному матчу в день начиная с 8 мая.

По итогам кругового турнира первое место в таблице заняли канадские хоккеисты, набравшие восемь очков за пять игр. На один балл от хозяев турнира отстала сборная СССР. Советские хоккеисты начали турнир с поражения от сборной Швеции (3:5), потом последовали три победы - над командой Чехословакии (4:0), Финляндии (7:4) и США (5:1), в последнем туре кругового турнира сборные СССР и Канады сыграли вничью (3:3). В полуфинале турнира советские хоккеисты взяли реванш у шведов, победив со счетом 4:2. В другом полуфинале сборная Канады оказалась сильнее команды Чехословакии (5:3).

Финальная серия Кубка Канады проходила в Монреале и Гамильтоне с 11 по 15 сентября 1987 года. Для победы в турнире одной из команд нужно было одержать две победы. Примечательно, что все игры финала завершились с одинаковым счетом 6:5.

В первом матче победу в овертайме вырвали советские хоккеисты. Во второй игре потребовалось провести два дополнительных периода, и на этот раз игроки канадской сборной отпраздновали успех. В решающем матче турнира канадские хоккеисты победили в основное время.

Канадец Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 21 очко (3 шайбы + 18 голевых передач) за 9 игр, лучшим из советской сборной стал Сергей Макаров, на счету которого 15 очков (7+8). Лучшим снайпером Кубка Канады 1987 года стал Марио Лемье, забросивший 11 шайб. Макаров и Владимир Крутов по 7 раз поразили ворота соперников.