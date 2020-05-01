Трое представителей футбольного клуба "Кельн" заразились коронавирусом

ТАСС, 1 мая. Три человека из числа футболистов, тренерского штаба и обслуживающего персонала немецкого клуба "Кельн" заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В четверг вся команда и тренерский штаб "Кельна", а также обслуживающий персонал были протестированы на наличие коронавируса. Тесты трех человек дали положительный результат, все они не имеют симптомов заболевания. Результаты будут проанализированы ответственными органами здравоохранения, заболевшие будут помещены на 14-дневный карантин в домашних условиях. "Кельн" не будет подтверждать никаких имен из уважения к частной жизни пострадавших", - говорится в сообщении.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. В четверг Германская футбольная лига (DFL) опубликовала заявление с готовностью возобновить сезон в мае. "Кельн" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 32 очка после 25 матчей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии составляет 160 758, от последствий заболевания умер 6 481 человек, вылечились около 127 тыс. человек.