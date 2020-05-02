Минспорт минимизировал число сотрудников на рабочих местах в период пандемии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Количество сотрудников на рабочих местах в Министерстве спорта РФ в период пандемии коронавируса минимизировано. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин: времена не выбирают, в них живут и побеждают

"Мы минимизировали численность людей, которые работают. Оставив только руководящий состав и ключевые направления деятельности для взаимодействия с регионами, с федерациями, чтобы осуществлять оперативное взаимодействие с людьми, - сказал Матыцин. - Запустили горячую линию, сформировали программу "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни", показываем, что жизнь продолжается".

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.