{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Минспорт минимизировал число сотрудников на рабочих местах в период пандемии

По словам Олега Матыцина, остался только руководящий состав и ключевые направления деятельности для взаимодействия с регионами и федерациями

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Количество сотрудников на рабочих местах в Министерстве спорта РФ в период пандемии коронавируса минимизировано. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
Олег Матыцин: времена не выбирают, в них живут и побеждают

"Мы минимизировали численность людей, которые работают. Оставив только руководящий состав и ключевые направления деятельности для взаимодействия с регионами, с федерациями, чтобы осуществлять оперативное взаимодействие с людьми, - сказал Матыцин. - Запустили горячую линию, сформировали программу "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни", показываем, что жизнь продолжается".

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Матыцин: Минспорт РФ продолжит работу по развитию ГЧП в отрасли
По словам министра, этот вопрос сейчас приобретет еще большую актуальность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС