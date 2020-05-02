Матыцин: госфинансирование деятельности спортучреждений продолжится после пандемии

"Госфинансирование сохранится, деятельность госучреждений, безусловно, продлится - и на федеральном, и на региональном уровне. Риски будут минимизированы, наши тренеры и спортсмены будут защищены, - сказал Матыцин. - Минспорт будет продолжать финансировать централизованные спортивные соревнования, УТС (учебно-тренировочные сборы), зарплаты спортсменам и тренерам. Но в целом, конечно, сфера очень пострадала, и в дальнейшем это будет как-то сказываться".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.