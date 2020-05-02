Матыцин: Министерство спорта РФ в период пандемии продолжает работу по нацпроектам

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России в период пандемии коронавируса продолжает работу по реализации нацпроектов и делает это во взаимодействии с другими ведомствами. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта Олег Матыцин.

"Приоритеты несколько сдвигаются в связи с нынешней ситуацией. Но творческое взаимодействие [по нацпроектам] не останавливается - мы продолжаем отрабатывать и межведомственные программы, принятые в прошлом году, - сказал Матыцин. - Периоды сложности еще больше сближают людей, убирают необходимость излишних протоколов. Я это вижу и на примере работы правительства, как работают мои коллеги здесь, в министерстве.

"Люди понимают - времени на лишние разговоры, на выяснение, кто тут важнее или сильнее, нет. Здесь важен результат. И это тоже должно быть очень важным уроком, как люди преодолевают такие периоды", - добавил глава ведомства.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".