Матыцин: Минспорт РФ продолжит работу по развитию ГЧП в отрасли

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вопрос развития государственно-частного партнерства (ГЧП) станет одним из приоритетных в рамках создания стратегии развитии спорта до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

ГЧП способствует снижению нагрузки на госбюджет в спортивной сфере, направление реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Думаю, этот вопрос сейчас приобретет еще большую актуальность, и он является одним из приоритетных в рамках нашей "Стратегии" на период до 2030 года, - сказал Матыцин. - Сфера спорта, как я неоднократно говорил, очень многогранна. И она требует интеграции и госструктур, и бизнеса, и образовательного сообщества. Потому что фактически это продукт, который должен быть интересен всем - и с точки зрения конечного продукта, и с точки зрения самого процесса".

"Это сложный период. И мы очень активно взаимодействуем и с фитнес-сообществом, оно серьезно пострадало. Надеюсь, что мы будем искать и найдем в итоге механизмы по продолжению этой работы", - добавил министр спорта.