Фигуристка Куракова назвала решение отменить чемпионат мира правильным

ТАСС, 2 мая. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса было правильным. Такое мнение "Газете.Ru" высказала 17-летняя фигуристка Екатерина Куракова, представляющая Польшу.

Чемпионат мира должен был состояться в марте в Монреале, однако ISU был вынужден перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь, но совет ISU в итоге решил отменить мировое первенство.

"Я расстроена тем, что из-за коронавируса отменили чемпионат мира, потому что он должен был стать для меня дебютным, до конца верила, что его все-таки проведут осенью. Я всегда за то, чтобы соревноваться, - даже если плохое самочувствие, все равно буду пересиливать себя, - сказала спортсменка. - Например, после юниорского чемпионата мира в Эстонии я тут же прилетела в Канаду, и через день мы уже накатывали программы, без отдыха".

"Тем не менее я считаю, что решение об отмене чемпионата мира было правильным, потому что ситуация являлась критической. О позитивных итогах: я очень рада, что на юниорском чемпионате мира - моем последнем старте в сезоне - смогла себя хорошо показать. На всех прыжках были докруты, то есть мы исправили предыдущие ошибки. Я хотела показать, что в период спортивного карантина, который у меня был из-за перехода в сборную Польши, я не отсиживалась, а проделала большой объем работы", - добавила она.

Куракова тренируется в группе канадского тренера Брайана Орсера. На прошедшем в марте юниорском чемпионате мира Куркакова заняла седьмое место, на чемпионате Европы 2020 года она стала десятой.