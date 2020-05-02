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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Италии перенесен на год

Изначально турнир должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года в итальянском Тренто
Описание
© EPA/CLAUDIO PERI

ТАСС, 2 мая. Европейское первенство по велоспорту на шоссе в итальянском Тренто перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально турнир должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года.

Чемпионат Европы пройдет в 2021 году в первой половине сентября. Окончательное решение по точным датам должен принять Международный союз велосипедистов (UCI). Организаторы предложили два варианта сроков проведения турнира: с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября.

В Италии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 207 тыс. случаев инфицирования, умерли более 28 тыс. человек.

Теги
ИталияВлияние коронавируса на спорт
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