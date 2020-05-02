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Влияние коронавируса на спорт

Штаб Федерации бокса России по борьбе с пандемией за месяц обработал 184 тыс. звонков

Федерация запустила горячую линию 31 марта

ТАСС, 2 мая. Горячая линия оперативного штаба Федерации бокса России, созданная для помощи спортсменам и ветеранам на время пандемии коронавируса, за месяц обработала 184 тыс. заявок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Федерация бокса России создала оперативный штаб и запустила горячую линию 31 марта. Самым популярным запросом в оперативный штаб за это время стала доставка бесплатных наборов масок и антисептиков, доставка продуктов, лекарств, также поступали вопросы о порядке нахождения на карантине и о психологической помощи. Деятельность оперативного штаба направлена на помощь ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

"Федерация бокса России представлена во всех регионах, что помогло обеспечить быструю и бесперебойную доставку средств защиты даже в самые дальние районы РФ. 850 тысяч масок и 36 тысяч литров антисептика добровольцы по всей стране уже доставили тем, кто обратился на горячую линию. Организация также направила 5150 продуктовых наборов ветеранам различных видов спорта и Великой Отечественной войны. Ветераны бокса, спортивной гимнастики, гребли, хоккея на траве и других видов спорта получили адресную помощь в виде продуктов питания и средств защиты", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222.

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Влияние коронавируса на спорт
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