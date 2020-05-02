{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Федерация фристайла России проведет заседание президиума в заочной форме в мае

Президиум должен утвердить состав сборных команд на следующий соревновательный сезон
Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заседание президиума Федерации фристайла России (ФФР) пройдет в первой половине мая, мероприятие будет проведено в заочной форме. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава ФФР Алексей Курашов.

Президиум Федерации фристайла России должен утвердить состав сборных команд на следующий соревновательный сезон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены чемпионаты России по могулу и акробатике, которые входят в число отборочных соревнований для включения в национальную команду.

"Проведение заседания президиума федерации запланировано на вторую половину мая, но, думаю, мы проведем его в первой половине мая в заочной форме, поскольку есть вопросы, требующие рассмотрения и утверждения уже в первой половине мая, - отметил Курашов. - Пока не решили, в каком точно виде пройдет заседание президиума, скорее всего, в формате видеоконференции. У нас уже есть практика проведения президиума в заочной форме. Президиумы проходят регулярно раз в полгода, но помимо этих двух раз в год есть еще текущие президиумы как раз в заочной форме".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Новая дата боя между боксерами Поветкиным и Уайтом пока не известна
Изначально поединок должен был пройти 2 мая в Манчестере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС