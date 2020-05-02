Федерация фристайла России проведет заседание президиума в заочной форме в мае

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заседание президиума Федерации фристайла России (ФФР) пройдет в первой половине мая, мероприятие будет проведено в заочной форме. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава ФФР Алексей Курашов.

Президиум Федерации фристайла России должен утвердить состав сборных команд на следующий соревновательный сезон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции были отменены чемпионаты России по могулу и акробатике, которые входят в число отборочных соревнований для включения в национальную команду.

"Проведение заседания президиума федерации запланировано на вторую половину мая, но, думаю, мы проведем его в первой половине мая в заочной форме, поскольку есть вопросы, требующие рассмотрения и утверждения уже в первой половине мая, - отметил Курашов. - Пока не решили, в каком точно виде пройдет заседание президиума, скорее всего, в формате видеоконференции. У нас уже есть практика проведения президиума в заочной форме. Президиумы проходят регулярно раз в полгода, но помимо этих двух раз в год есть еще текущие президиумы как раз в заочной форме".