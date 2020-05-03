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ATP

Тарпищев совместно с Янчуком написал учебник по теннису для российских спортивных вузов

Учебник может поступить в университеты уже в новом учебном году
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев совместно с заслуженным тренером РФ Виктором Янчуком написал учебник по теннису для российских спортивных вузов. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Идея такая была давно, но не было времени, теперь, в нынешних условиях [самоизоляции], мы закончили книгу. Учебник "Оружие чемпионов" написали совместно с Янчуком, скоро он поступит в спортивные вузы для кафедры тенниса, - сказал Тарпищев. - Обычные учебники скучно читать. Но у нас перед каждой главой есть "перлы", что делает обучение интересным".

Как сказал собеседник ТАСС, учебник может поступить в университеты уже в новом учебном году.

Тарпищев является автором многих книг о теннисе, среди которых "Корт зовет", "Азбука тенниса", "Самый длинный матч", "Первый сет" и другие.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
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