Умер чемпион Олимпийских игр 1964 года по бобслею Дуглас Энакин

ТАСС, 3 мая. Бывший канадский бобслеист Дуглас Энакин, который стал олимпийским чемпионом на Играх 1964 года в соревновании экипажей-четверок, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Зала спортивной славы Канады.

Энакин был одним из разгоняющих в экипаже. Вместе с партнерами Энакин принес единственную золотую награду национальной сборной на Олимпийских играх 1964 года в австрийском Инсбруке. Все победители были включены в Зал спортивной славы Канады.

Также Энакин выступал на Играх 1964 года в соревновании саночников, но после двух попыток отказался от последующих заездов, решив сосредоточиться на соревнованиях по бобслею.

По окончании карьеры Энакин занимался разработкой трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро.