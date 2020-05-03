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Зимние олимпийские виды спорта

Умер чемпион Олимпийских игр 1964 года по бобслею Дуглас Энакин

Вместе с партнерами Энакин принес сборной Канады единственную золотую награду на Играх в Инсбруке

ТАСС, 3 мая. Бывший канадский бобслеист Дуглас Энакин, который стал олимпийским чемпионом на Играх 1964 года в соревновании экипажей-четверок, скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Зала спортивной славы Канады.

Энакин был одним из разгоняющих в экипаже. Вместе с партнерами Энакин принес единственную золотую награду национальной сборной на Олимпийских играх 1964 года в австрийском Инсбруке. Все победители были включены в Зал спортивной славы Канады.

Также Энакин выступал на Играх 1964 года в соревновании саночников, но после двух попыток отказался от последующих заездов, решив сосредоточиться на соревнованиях по бобслею.

По окончании карьеры Энакин занимался разработкой трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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