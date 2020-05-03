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Футбол в России

Полузащитник ЦСКА Кучаев заявил, что попасть в футбол ему помог случай

Кроме того, Кучаев подчеркнул, что продолжает поддерживать форму, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса
Константин Кучаев Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Константин Кучаев
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев рассказал, что он начал заниматься футболом по воле случая. Комментарий игрока приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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"Попал [в футбол] на самом деле случайно, - сказал Кучаев. - Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем, просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни".

Также 22-летний футболист отметил, что в условиях пандемии коронавируса тяжелее поддерживать форму, но он находит способы тренироваться. "Я тренируюсь, стараюсь поддерживаться форму, читать, заставлять себя учить язык. А вечером собираемся с друзьями и играем в компьютер. Поддерживать форму сейчас тяжелее, но не критично, кто хочет, найдет способ потренироваться", - добавил Кучаев.

В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии, Кучаев провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, отдав две голевые передачи. Он выступает за основной состав московского клуба с 2017 года. В составе молодежной сборной России он провел семь игр, отметившись одной результативной передачей.

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