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Влияние коронавируса на спорт

Режим самоизоляции для игроков "Зенита" продлится до решения по будущему текущего сезона

Данный вопрос будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая
Футболисты "Зенита" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" будут соблюдать домашний режим тренировок до наступления ясности в вопросе дальнейшей судьбы текущего сезона Тинькофф - Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

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Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, клубам предпочтительно возобновить сезон с 21 июня. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая.

"Мы сейчас ждем информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как все определится, команда будет работать в таком же режиме", - сказал Медведев.

РФС обратился в Минспорт с просьбой о помощи в возвращении иностранных игроков в клубы премьер-лиги до возможного возобноления соревнований. "У нас вся команда в Петербурге", - подчеркнул Медведев.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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