Режим самоизоляции для игроков "Зенита" продлится до решения по будущему текущего сезона

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" будут соблюдать домашний режим тренировок до наступления ясности в вопросе дальнейшей судьбы текущего сезона Тинькофф - Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, клубам предпочтительно возобновить сезон с 21 июня. Вопрос будущего текущего сезона будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) 15 мая.

"Мы сейчас ждем информации по судьбе текущего чемпионата, и до того, как все определится, команда будет работать в таком же режиме", - сказал Медведев.

РФС обратился в Минспорт с просьбой о помощи в возвращении иностранных игроков в клубы премьер-лиги до возможного возобноления соревнований. "У нас вся команда в Петербурге", - подчеркнул Медведев.