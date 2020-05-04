Шакил О'Нил: одна из франшиз НБА может переехать в Лас-Вегас

ТАСС, 4 мая. Одна из команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может перебраться в Лас-Вегас (США, штат Невада). Об этом рассказал член зала славы НБА, четырехкратный чемпион ассоциации Шакил О'Нил, которого цитирует портал The Score .

"До меня дошли слухи, что пара команд стоит на продажу и одна из них может переехать в Вегас", - сказал О'Нил.

Команды НБА никогда не базировались в Лас-Вегасе. С 2017 года в Национальной хоккейной лиге выступает клуб "Вегас Голден Найтс". С 2020 года в Лас-Вегасе базируется клуб Национальной футбольной лиги "Рэйдерс". Город ежегодно принимает матчи предсезонной Летней лиги НБА.