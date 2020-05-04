{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире по итогам голосования газеты Marca

Голосование проводилось на сайте издания среди 50 эмблем

ТАСС, 4 мая. Логотип московского футбольного клуба ЦСКА занял девятое место в голосовании за самую красивую эмблему, организованном испанским изданием Marca.

На эту тему

В список номинантов были включены эмблемы 50 команд. Голосование проводилось на сайте издания в течение недели, отмечается, что было учтено более 14 млн голосов.

Первое место занял логотип клуба "Раджа Касабланка" (Марокко). Далее номинанты расположились в следующем порядке: "Аль-Ахли" (Египет), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "Коло-Коло" (Чили), ЦСКА (Россия), "Бешикташ" (Турция).

Голосование испанская газета провела во второй раз. В первом победу одержал бразильский "Палмейрас".

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
В "Ювентусе" подтвердили факт переговоров с "Барселоной" по поводу трансферов
Спортивный директор итальянского клуба отметил, что большие клубы постоянно находятся на связи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС