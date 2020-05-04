Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире по итогам голосования газеты Marca

ТАСС, 4 мая. Логотип московского футбольного клуба ЦСКА занял девятое место в голосовании за самую красивую эмблему, организованном испанским изданием Marca .

В список номинантов были включены эмблемы 50 команд. Голосование проводилось на сайте издания в течение недели, отмечается, что было учтено более 14 млн голосов.

Первое место занял логотип клуба "Раджа Касабланка" (Марокко). Далее номинанты расположились в следующем порядке: "Аль-Ахли" (Египет), "Флуминенсе" (Бразилия), "Реал" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Ливерпуль" (Англия), "Барселона" (Испания), "Коло-Коло" (Чили), ЦСКА (Россия), "Бешикташ" (Турция).

Голосование испанская газета провела во второй раз. В первом победу одержал бразильский "Палмейрас".