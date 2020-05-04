IIHF представила сборную Финляндии всех времен

ТАСС, 4 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) представила состав сборной Финляндии всех времен - вратарь и пятерка полевых игроков. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Вратарскую позицию занял Пекка Ринне, который в составе национальной сборной стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, на том турнире он был признан самым ценным игроком. Всего на мировых первенствах он провел 27 матчей, в 2015 году был признан лучшим голкипером турнира. Ринне с 2006 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл", с которым в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, в том сезоне он выиграл "Везину Трофи" (приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата). Ринне в сезоне-2012/13 (в НХЛ был локаут - прим. ТАСС) выступал за минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", проведя в составе команды 22 матча.

Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен. Нумминен дважды становился серебряным призером Олимпийских игр (1988, 2006) и один раз - бронзовым (1998), он провел в НХЛ 1372 матча, занимая второе место по этому показателю среди финнов, три раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в 2013 году был введен в Зал славы IIHF. На счету Тимонена одна серебряная (2006) и три бронзовые (1998, 2010, 2014) награды Олимпийских игр, а также три серебряные медали мировых первенств (1998, 1999, 2001). В 2015 году в составе "Чикаго" он стал обладателем Кубка Стэнли, Тимонен будет введен в Зал славы IIHF в 2020 году.

В тройку нападения вошли Саку Койву, Теему Селянне и Яри Курри. В активе Койву три бронзовые (1994, 1998, 2010) и одна серебряная (2006) медаль Олимпийских игр. Он является чемпионом мира 1995 года, а также дважды серебряным (1994, 1999) и один раз бронзовым (2008) призером турнира, Койву признавался лучшим игроком Олимпийских игр 2006 года, а также стал лучшим бомбардиром турнира. Трижды его называли лучшим игроком мировых первенств, он введен в Зал славы IIHF в 2017 году.

Селянне трижды стал бронзовым (1994, 1998, 2010) и один раз серебряным (2006) призером Игр, в его активе серебро (1999) и бронза (2008) чемпионатов мира. Он выступал на шести Олимпиадах, на Играх в Сочи он был признан лучшим игроком. В составе "Анахайма" он стал обладателем Кубка Стэнли (2007), Селянне 10 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ и является рекордсменом лиги среди финских игроков по проведенным матчам (1451) и всей лиги - по количеству шайб в дебютном сезоне (76). Трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, признавался лучшим новичком лиги, а также был удостоен приза за преданность хоккею ("Билл Мастертон Трофи"). В 2017 году был включен в Зал хоккейной славы и Зал славы IIHF.

Курри является бронзовым призером Олимпиады-1998 и серебряным медалистом чемпионата мира 1994 года. В составе "Эдмонтона" он пять раз выигрывал Кубок Стэнли, девять раз принимал участие в Матче звезд НХЛ. В 1985 году выиграл "Леди Бинг Трофи", этот приз присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. В 2000 году он был введен в Зал славы IIHF, в 2001-м - в Зал хоккейной славы.