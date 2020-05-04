{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: Неймар откажется от контракта на €100 млн в ПСЖ ради перехода в "Барселону"

Футболист согласен получать в "Барселоне" на 50 процентов меньше, чем сейчас

ТАСС, 4 мая. Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар готов отказаться от улучшенного контракта с французским клубом на сумму €100 млн ради перехода в испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что 28-летний футболист также согласен получать в "Барселоне" на 50 процентов меньше, чем сейчас. Контракт бразильца с французской командой рассчитан до июня 2022 года.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он трижды стал чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии перенесен на 2022 год
Изначально турнир должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС