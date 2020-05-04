СМИ: Неймар откажется от контракта на €100 млн в ПСЖ ради перехода в "Барселону"

ТАСС, 4 мая. Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар готов отказаться от улучшенного контракта с французским клубом на сумму €100 млн ради перехода в испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что 28-летний футболист также согласен получать в "Барселоне" на 50 процентов меньше, чем сейчас. Контракт бразильца с французской командой рассчитан до июня 2022 года.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он трижды стал чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.